Агроновости

11:41 Источник: АПК-Информ Просмотров: 67

Европейский инвестиционный банк в 2017 году выделит «КазАгро» 200 млн. евро

Европейский инвестиционный банк (ИЕБ) в т.г. выделит 200 млн. евро акционерному обществу«Национальный управляющий холдинг «КазАгро». Об этом 9 марта заявил глава представительства Казахстана при Европейском союзе Алмаз Хамзаев, сообщило ИА «Казинформ».

«Я думаю, что до конца этого года будет открыта и подписана еще одна кредитная линия с одной из дочерних компаний «КазАгро». Кредитная линия будет предназначена для сферы сельского хозяйства. Это очень важное направление работы, которое позволит нам в РК оказать содействие в развитие малого и среднего предпринимательства», – сказал А.Хамзаев.

Отмечается, что в настоящее время, «КазАгро» совместно с ИЕБ отрабатывают условия предоставления займа.

Согласно сообщению, займ будет направлен на финансирование проектов дочерних компаний «КазАгро». В частности, на покупку уборочной и послеуборочной техники, на модернизацию элеваторов, также на производство семян и технологии разведения скота.

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