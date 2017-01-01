Европейский инвестиционный банк в 2017 году выделит «КазАгро» 200 млн. евро
Европейский инвестиционный банк (ИЕБ) в т.г. выделит 200 млн. евро акционерному обществу«Национальный управляющий холдинг «КазАгро». Об этом 9 марта заявил глава представительства Казахстана при Европейском союзе Алмаз Хамзаев, сообщило ИА «Казинформ».
«Я думаю, что до конца этого года будет открыта и подписана еще одна кредитная линия с одной из дочерних компаний «КазАгро». Кредитная линия будет предназначена для сферы сельского хозяйства. Это очень важное направление работы, которое позволит нам в РК оказать содействие в развитие малого и среднего предпринимательства», – сказал А.Хамзаев.
Отмечается, что в настоящее время, «КазАгро» совместно с ИЕБ отрабатывают условия предоставления займа.
Согласно сообщению, займ будет направлен на финансирование проектов дочерних компаний «КазАгро». В частности, на покупку уборочной и послеуборочной техники, на модернизацию элеваторов, также на производство семян и технологии разведения скота.
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