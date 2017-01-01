В Египте проходят протесты против изменения системы субсидирования хлеба
В ряде крупных городов Египта в настоящее время проходят протестные акции против изменений в системе субсидирования хлеба, сообщает Reuters.
Напомним, что в стране действует система смарт-карточек, по которым каждый египтянин может купить 5 хлебных лепешек в день. Правительство страны, в свою очередь, выплачивает субсидии пекарням в зависимости от количества проданных лепешек. Также местные пекарни используют «золотые карточки» для продажи хлеба тем лицам, которые еще не получили смарт-карту.
На прошлой неделе власти Египта снизили количество лепешек, которые могут быть реализованы при помощи «золотых карт», с целью сокращения злоупотреблений данными картами. Кроме того, местные СМИ сообщили о намерении правительства Египта сократить дневную норму хлеба, покупаемого по смарт-картам, с 5 до 3 лепешек, однако власти страны опровергли данное сообщение.
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