Агроновости

11:57 Источник: АПК-Информ Просмотров: 52

Россельхознадзор пока не получал претензий от Египта по поводу качества поставляемой пшеницы

Россельхознадзор пока не получал официальных уведомлений от властей Египта о проблемах с качеством российской пшеницы. Об этом 9 марта в Москве заявила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано, сообщило агентство РИА-Новости.

«Мы пока не получали официальных уведомлений от египетской стороны», — сказала Ю.Мелано, добавив, что в 2016 г. у Египта уже возникали претензии к качеству поставляемой в страну российской пшеницы, которые были связаны в т.ч. с ошибками в инспекции.

Напомним, что ранее агентство Reuters сообщило об отклонении Египтом двух партий российской пшеницы и одного карго аргентинской из-за опасений по поводу качества зерновой.

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