Россельхознадзор пока не получал претензий от Египта по поводу качества поставляемой пшеницы
Россельхознадзор пока не получал официальных уведомлений от властей Египта о проблемах с качеством российской пшеницы. Об этом 9 марта в Москве заявила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано, сообщило агентство РИА-Новости.
«Мы пока не получали официальных уведомлений от египетской стороны», — сказала Ю.Мелано, добавив, что в 2016 г. у Египта уже возникали претензии к качеству поставляемой в страну российской пшеницы, которые были связаны в т.ч. с ошибками в инспекции.
Напомним, что ранее агентство Reuters сообщило об отклонении Египтом двух партий российской пшеницы и одного карго аргентинской из-за опасений по поводу качества зерновой.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
С начала марта порты Краснодарского края отгрузили на экспорт более 600 тыс. тонн зерна
7 марта, 12:02
-
Экспорт зерновых из российских морпортов на прошедшей неделе незначительно возрос
6 марта, 16:53
-
За 9 месяцев 2016/17 МГ Россия экспортировала 24,5 млн. тонн зерна - Минсельхоз
6 марта, 09:53
-
Россия рассматривает возможность экспорта интервенционного зерна - СМИ
6 марта, 09:05
-
Высокие валовые сборы зерна не должны никого пугать - Ткачев
3 марта, 11:26
-
Амурская область заинтересована в поставках зерновых в Китай и страны АТР
3 марта, 09:05
-
В марте Россия может экспортировать рекордный для данного месяца объем зерна - эксперт
2 марта, 09:05