Агроновости

Вчера, 14:12 Источник: АПК-Информ Просмотров: 190

В 2017/18 МГ Индия импортирует 5 млн. тонн пшеницы – USDA

Согласно прогнозам аналитиков бюро USDA в Индии, в сезоне-2017/18 импорт пшеницы в страну сохранится на уровне текущего МГ и составит порядка 5 млн. тонн.

По мнению экспертов, столь высокие объемы поставок зерновой в страну будут обусловлены истощением ее запасов в Индии в результате дефицита пшеницы после неурожая. Аналитики ожидают, что конечные запасы пшеницы в стране в 2016/17 МГ составят лишь 8 млн. тонн.

Стоит отметить, что активный импорт пшеницы ожидается, несмотря на прогнозируемый рост ее валового сбора в Индии в новом сезоне - до 95 млн. тонн на фоне расширения площади сева культуры до рекордных 31,8 млн. га.

При этом даже с учетом импорта пшеницы в объеме 5 млн. тонн ее запасы в Индии в 2017/18 МГ могут возрасти лишь до 8,7 млн. тонн на фоне высокого спроса.

Эксперты также полагают, что сохранение зависимости от внешних закупок пшеницы будет препятствовать возобновлению действия пошлины на ее импорт, как минимум, до апреля т.г., когда на внутренний рынок Индии начнется поступление крупных объемов зерновой местного производства.

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