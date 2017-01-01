Египет пересмотрел закупочную цену пшеницы
Правительство Египта пересмотрело в сторону повышения закупочную цену пшеницы у фермеров в госфонд страны, сообщает MENA.
Так, в рамках закупочной кампании, которая будет проводиться с 15 апреля по 15 июля т.г. зерновая будет приобретаться у аграриев по следующим ценам: 555 египетских фунтов за 1 ардеб (около 150 кг) за пшеницу низкого качества, 565 египетских фунтов за 1 ардеб (среднее качество) и 575 египетских фунтов за 1 ардеб (высокое качество).
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