Агроновости

Вчера, 15:13 Источник: АПК-Информ Просмотров: 173

В январе экспорт французского ячменя сократился на 25%

Согласно данным таможенной статистики, по итогам января т.г. Франция экспортировала 477,8 тыс. тонн ячменя, что на 25% уступает показателю аналогичного месяца годом ранее.

Основной причиной сокращения отгрузок французской зерновой в отчетный период стало отсутствие закупок крупных партий ячменя Китаем. Ключевые поставки, таким образом, были осуществлены в направлении Бельгии – 107 тыс. тонн, Иордании – 88,7 тыс. тонн, а также африканских стран: Туниса – 88,1 тыс. тонн и Алжира – 67,3 тыс. тонн.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий