В январе экспорт французского ячменя сократился на 25%
Согласно данным таможенной статистики, по итогам января т.г. Франция экспортировала 477,8 тыс. тонн ячменя, что на 25% уступает показателю аналогичного месяца годом ранее.
Основной причиной сокращения отгрузок французской зерновой в отчетный период стало отсутствие закупок крупных партий ячменя Китаем. Ключевые поставки, таким образом, были осуществлены в направлении Бельгии – 107 тыс. тонн, Иордании – 88,7 тыс. тонн, а также африканских стран: Туниса – 88,1 тыс. тонн и Алжира – 67,3 тыс. тонн.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Южная Корея закупила кукурузу
Вчера, 17:58
-
Тунис объявил тендер на закупку пшеницы
Вчера, 17:35
-
Южная Корея проведет тендер на импорт кукурузы
Вчера, 15:58
-
В 2017/18 МГ Индия импортирует 5 млн. тонн пшеницы – USDA
Вчера, 14:12
-
Франция: прогноз экспорта пшеницы в 2016/17 МГ понижен, ячменя – повышен
Вчера, 13:12
-
Саудовская Аравия планирует масштабную закупку пшеницы
Вчера, 12:42
-
Россельхознадзор пока не получал претензий от Египта по поводу качества поставляемой пшеницы
Вчера, 11:57
-
Украина с начала текущего сезона экспортировала почти 30 млн. тонн зерновых – Минагропрод
Вчера, 11:11
-
Египет отклонил две партии российской и одно карго аргентинской пшеницы
Вчера, 09:38