Южная Корея проведет тендер на импорт кукурузы
По информации операторов рынка, южнокорейская компания MFG объявила тендер на закупку 70 тыс. тонн кукурузы произвольного происхождения. Поставка зерновой импортеру должна быть осуществлена до 10 июня т.г.
Закрытие тендера запланировано на 9 марта.
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