Агроновости

Вчера, 15:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 151

Южная Корея проведет тендер на импорт кукурузы

По информации операторов рынка, южнокорейская компания MFG объявила тендер на закупку 70 тыс. тонн кукурузы произвольного происхождения. Поставка зерновой импортеру должна быть осуществлена до 10 июня т.г.

Закрытие тендера запланировано на 9 марта.

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