Агроновости

Вчера, 15:28 Источник: АПК-Информ Просмотров: 177

Казахстан: в СКО более 60% объема обрабатывающей промышленности приходится на долю сельхозпродукции

В Северо-Казахстанской области РК более 60% объема обрабатывающей промышленности приходится на долю продукции сельского хозяйства. Об этом со ссылкой на данные сельхозуправления РК сообщило 9 марта ИА «Казах-Зерно».

Отмечается, что в январе т.г. производство продуктов питания в регионе составило 83,6% млрд. тенге.

Согласно сообщению, в 2016 г. увеличилось производство сливочного масла на 1,6%, муки – на 32,7%, сыра и творога – на 6,6%, кондитерских изделий – на 12%.

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