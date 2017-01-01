Казахстан: в СКО более 60% объема обрабатывающей промышленности приходится на долю сельхозпродукции
В Северо-Казахстанской области РК более 60% объема обрабатывающей промышленности приходится на долю продукции сельского хозяйства. Об этом со ссылкой на данные сельхозуправления РК сообщило 9 марта ИА «Казах-Зерно».
Отмечается, что в январе т.г. производство продуктов питания в регионе составило 83,6% млрд. тенге.
Согласно сообщению, в 2016 г. увеличилось производство сливочного масла на 1,6%, муки – на 32,7%, сыра и творога – на 6,6%, кондитерских изделий – на 12%.
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