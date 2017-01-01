Агроновости

Вчера, 16:14 Источник: АПК-Информ Просмотров: 153

В январе-феврале перевозки зерна в порты на сети РЖД возросли на 14,8%

По итогам января-февраля т.г. перевозки зерновых грузов на сети ОАО "Российские железные дороги" в экспортном и импортном направлениях в (из) портов возросли на 14,8% в сравнении с показателем аналогичного периода годом ранее и составили 1,6 млн. тонн. При этом экспортные перевозки составили 1,59 млн. тонн (+14%), импортные - 15,61 тыс. тонн (рост в 4 раза). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД.

Как уточняется, объем железнодорожных перевозок зерна на экспорт в порт Новороссийск за отчетный период составил 1,08 тыс. тонн, что на 57,3% больше, чем в январе-феврале 2016 г. В порт Туапсе доставлено 349,37 тыс. тонн (-14,5%), Лиепая (Латвия) - 98,33 тыс. тонн (-53,5%). На долю перевозок зерна в порт Новороссийск пришлось до 70% экспортных отправок, в порт Туапсе - 22%, Лиепая - 6%.

Импортная перевозка из порта Санкт-Петербург составила 14,89 тыс. тонн против 2,02 тыс. тонн в январе-феврале 2016 г.

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