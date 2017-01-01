В Кыргызстане открыта фитосанитарная лаборатория
В Таласской области Кыргызской Республики открылась фитосанитарная лаборатория департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.
«Данная лаборатория будет диагностическим, консультативным и методическим центром по вопросам фитосанитарной диагностики на территории Таласской области, где будет осуществляться комплексное оказание услуг по проведению исследований карантинных объектов, а также установлению фитосанитарного состояния и выдача сертификатов соответствия для экспорта», – говорится в сообщении.
Отмечается, что лаборатория оснащена оборудованием, соответствующим всем стандартам Евразийской экономической комиссии, и будет проводить экспертизу 5 видов (энтомологическую, микологическую, бактериологическую, гербологическую и нематодологическую).
Согласно сообщению, на оснащение лаборатории технологическим оборудованием было потрачено более 5,35 млн. сомов.
На территории КР функционируют две аккредитованные по стандартам МЭК лаборатории в Бишкеке и Оше.
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