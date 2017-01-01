Агроновости

Вчера, 17:28 Источник: АПК-Информ Просмотров: 171

Армения намерена создать фонд развития АПК

Армения планирует создать фонд развития АПК на базе офиса по реализации сельскохозяйственных программ. Соответствующее решение было принято в четверг в ходе заседания правительства, сообщило 9 марта агентство «АРКА».

«Это позволит повысить качество и спектр предоставляемых в сельскохозяйственной сфере услуг, развивать продуктивное сельское хозяйство, а также обеспечить оптимальное распределение ресурсов» – отметил министр.

По его словам, основной целью данного решения является содействие стабильному и конкурентоспособному развитию сельскохозяйственной сферы.

Согласно данным Нацстатслужбы, объем валовой продукции сельского хозяйства в 2016 г. снизился на 5,2% и составил 907,5 млрд. драмов.

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