Армения намерена создать фонд развития АПК
Армения планирует создать фонд развития АПК на базе офиса по реализации сельскохозяйственных программ. Соответствующее решение было принято в четверг в ходе заседания правительства, сообщило 9 марта агентство «АРКА».
«Это позволит повысить качество и спектр предоставляемых в сельскохозяйственной сфере услуг, развивать продуктивное сельское хозяйство, а также обеспечить оптимальное распределение ресурсов» – отметил министр.
По его словам, основной целью данного решения является содействие стабильному и конкурентоспособному развитию сельскохозяйственной сферы.
Согласно данным Нацстатслужбы, объем валовой продукции сельского хозяйства в 2016 г. снизился на 5,2% и составил 907,5 млрд. драмов.
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