Южная Корея закупила кукурузу
По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера, южнокорейская компания Major Feedmill Group (MFG) закупила 66 тыс. тонн кукурузы произвольного происхождения с поставкой до 10 июня т.г.
Как уточняется, цена закупки зерновой составила $191,6 за тонну C&F.
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