Агроновости

Вчера, 17:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 184

Южная Корея закупила кукурузу

По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера, южнокорейская компания Major Feedmill Group (MFG) закупила 66 тыс. тонн кукурузы произвольного происхождения с поставкой до 10 июня т.г.

Как уточняется, цена закупки зерновой составила $191,6 за тонну C&F.

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