Агроновости

Вчера, 17:35 Источник: АПК-Информ Просмотров: 166

Тунис объявил тендер на закупку пшеницы

По сообщениям операторов рынка, Тунис объявил очередной тендер на импорт 75 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения с поставкой, назначенной на 20 апреля-20 мая т.г.

Заявки на участие в тендере будут приниматься до 10 марта.

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