Агроновости

Вчера, 15:04 Источник: АПК-Информ Просмотров: 138

Прогноз мирового производства сои в 2016/17 МГ повышен за счет Бразилии

Согласно обновленному отчету аналитиков USDA, в 2016/17 МГ мировой урожай соевых бобов достигнет 340,79 млн. тонн против 336,62 млн. тонн, прогнозировавшихся месяцем ранее, и 312,8 млн. тонн в прошлом сезоне.

Общий показатель был повышен главным образом, за счет Бразилии – на 4 млн. тонн, до 108 млн. тонн, что также на 11,5 млн. тонн превзойдет результат 2015/16 МГ.

Прогноз мирового экспорта масличной был повышен на 1 млн. тонн - до 141,1 млн. тонн против 132,13 млн. тонн в 2015/16 МГ. Данный показатель был пересмотрен в сторону повышения для Бразилии – до 61 (59,5; 54,38) млн. тонн и Парагвая – 5,4 (5,3; 5,2) млн. тонн. Для США, в то же время, оценка экспорта снизилась до 55,11 (55,79; 52,69) млн. тонн.

Оценка конечных запасов масличной озвучивается на уровне 82,82 (80,38; 76,59) млн. тонн. Прогноз был повышен для Бразилии – до 20,8 (19,38; 18,05) млн. тонн, Китая – до 15,56 (14,86; 16,91) млн. тонн и США – до 11,84 (11,44; 5,35) млн. тонн.

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