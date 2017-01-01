Агроновости

Вчера, 15:20 Источник: АПК-Информ Просмотров: 125

Инфляция в Кыргызстане в январе 2017 года составила 1,5%

В Кыргызстане в январе т.г. зафиксирована инфляция на уровне 1,5%. Об этом со ссылкой на Национальный статистический комитете КР сообщило 10 марта агентство «КирТаг».

Согласно сообщению, в январе т.г. цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки выросли на 2,2%, что обусловлено значительным их ростом на свежие овощи – на 23,6%.

Также в феврале т.г. по сравнению с показателем за декабрь 2016 г. повышение цен и тарифов зафиксировано на табачные изделия – на 12,4% и услуги – на 1,9%.

Кроме того, цены на непродовольственные товары и алкогольные напитки в январе т.г. незначительно снизились

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