Инфляция в Кыргызстане в январе 2017 года составила 1,5%
В Кыргызстане в январе т.г. зафиксирована инфляция на уровне 1,5%. Об этом со ссылкой на Национальный статистический комитете КР сообщило 10 марта агентство «КирТаг».
Согласно сообщению, в январе т.г. цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки выросли на 2,2%, что обусловлено значительным их ростом на свежие овощи – на 23,6%.
Также в феврале т.г. по сравнению с показателем за декабрь 2016 г. повышение цен и тарифов зафиксировано на табачные изделия – на 12,4% и услуги – на 1,9%.
Кроме того, цены на непродовольственные товары и алкогольные напитки в январе т.г. незначительно снизились
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