Агроновости

Вчера, 15:51 Источник: АПК-Информ Просмотров: 137

Прогноз мирового производства кукурузы в 2016/17 МГ повышен до нового рекорда

Аналитики USDA в своем мартовском отчете повысили прогноз мирового производства кукурузы в 2016/17 МГ до рекордных 1,049 млрд. тонн против 1,04 млрд. тонн, озвученных месяцем ранее и 961,85 млн. тонн по итогам предыдущего сезона.

Повышательная корректировка прогноза была произведена для Аргентины – до 37,5 (36,5; 29) млн. тонн, Бразилии – до 91,5 (86,5; 67) млн. тонн, Индии – до 26 (24,5; 22,57) млн. тонн и ЮАР – до 14,6 (13; 8,21) млн. тонн.

Прогноз мирового экспорта зерновой в текущем сезоне был повышен до 144,5 (143,05; 144,9) млн. тонн. Данный показатель был пересмотрен в сторону повышения для Аргентины – до 26 (25,5; 21,67) млн. тонн, Бразилии – 22,5 (22; 35,38) млн. тонн и ЮАР – 1,8 (1,3; 0,76) млн. тонн.

Прогноз конечных мировых запасов кукурузы по итогам сезона был повышен до 220,68 (217,56; 210,87) млн. тонн. Оценка была увеличена для Аргентины – 2,56 (2,06; 1,05) млн. тонн, Бразилии – 7,84 (6,44; 6,54) млн. тонн, ЕС – 5,05 (4,75; 6,66) млн. тонн и Ирана – 6 (5,5; 6,05) млн. тонн.

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