В феврале запасы пальмового масла в Малайзии сократились до 6-летнего минимума
Согласно официальным данным MPOB, по итогам февраля запасы пальмового масла в Малайзии сократились на 5,3% в сравнении с уровнем предыдущего месяца и составили 1,46 млн. тонн, что стало минимальным показателем за последние 6 лет на фоне активных экспорта и внутреннего потребления, сообщает Reuters.
Как уточняется, производство пальмового масла в стране снижается уже 5 месяцев подряд и по итогам февраля сократилось на 1,4% в месяц - до 1,26 млн. тонн, что является минимальным результатом, начиная с марта прошлого года. Вместе с тем, согласно опросу Reuters, операторы рынка ожидали снижения данного показателя на 4,5%.
Экспорт малазийского пальмового масла в феврале сократился на 14% в месяц - до 1,11 млн. тонн (1,13 млн. тонн по прогнозам), главным образом, за счет снижения объемов закупок Китаем.
Как ожидается, сокращение запасов продукции до столь низкого уровня, будет оказывать поддержку ценам на масло в ближайшие месяцы, несмотря на восстановление объемов его выпуска, начиная уже с марта.
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