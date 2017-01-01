На белорусском рынке может возникнуть дефицит шротов масличных культур
Как стало известно экспертам ИА «АПК-Информ», в ближайшей перспективе на белорусском рынке может возникнуть дефицит шротов масличных культур. Это обусловлено тем, что большинство областей Украины, а также России (основные поставщики подсолнечного шрота в Беларусь) в настоящее аремя попадают в зону карантина в связи с АЧС.
В связи со сложившейся ситуацией 3 марта в Минсельхозе РБ прошло совещание относительно возможности отмены запрета на поставку украинского гранулированного подсолнечного шрота в РБ из областей, попадающих под карантин. Но, по сообщениям участников белорусского рынка, каких-либо окончательных решений по итогам совещания принято не было.
При этом операторы белорусского рынка отмечают, что довольно существенным аргументом против отмены действующего запрета является вероятность возможного отказа от закупок в последствии произведенной мясной, а также молочной продукции основным покупателем - Российской Федерацией.
Напомним, в настоящее время запрет экспорта подсолнечного шрота в Беларусь распространяется на более чем 20 областей Украины, в которых находятся основные производители данного продукта. Поставки российского подсолнечного шрота в Беларусь в настоящее время осуществляются из двух областей РФ.
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