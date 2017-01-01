Агроновости

Вчера, 17:40 Источник: АПК-Информ Просмотров: 119

Инфляция в Беларуси за февраль 2017 года составила 0,5%

Инфляция в Беларуси за февраль т.г. составила 0,5%. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба Национального статистического комитета РБ.

По данным Белстата, цены на продовольственные товары за февраль 2016 г. подорожали на 0,5%, а на непродовольственные снизились на 0,2%.

Цены и тарифы на платные услуги в феврале т.г. выросли по сравнению с показателем за январь на 1,5%

Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2017 г. инфляция не должна превысить 9%.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий