Инфляция в Беларуси за февраль 2017 года составила 0,5%
Инфляция в Беларуси за февраль т.г. составила 0,5%. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба Национального статистического комитета РБ.
По данным Белстата, цены на продовольственные товары за февраль 2016 г. подорожали на 0,5%, а на непродовольственные снизились на 0,2%.
Цены и тарифы на платные услуги в феврале т.г. выросли по сравнению с показателем за январь на 1,5%
Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2017 г. инфляция не должна превысить 9%.
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