Агроновости

Вчера, 18:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 119

Тунис закупил пшеницу

По сообщениям операторов рынка, в рамках проведенного тендера Тунис закупил 75 тыс. тонн твердозерной пшеницы произвольного происхождения с поставкой, назначенной на 20 апреля-20 мая.

Зерновая была закуплена партиями объемом по 25 тыс. тонн у компаний Glencore (по цене $205,49 за тонну C&F) и Nidera (две партии по $205,5 за тонну C&F).

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