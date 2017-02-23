В Беларуси установлены закупочные цены на продукцию растениеводства урожая 2017 года
В Беларуси установлены предельные максимальные цены на продукцию растениеводства урожая 2017 г., закупаемую для государственных нужд. Соответствующее постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь №16 от 23.02.17 опубликовано 11 марта на Национальном правовом интернет-портале республики.
Согласно документу, в частности, закупочная цена на ячмень для продовольственных целей составляет Br203,16 за 1 тонну, на фуражный – Br162,69.
Предельная максимальная цена за 1 тонну для пшеницы 2,3,4 класса, а также для фуражной зерновой составляет Br325,26, Br303,58 тыс., Br265,99 и Br212,5, соответственно.
Для гречихи, поставляемой для переработки в крупу за 1 тонну 1, 2, 3 класса составляет Br574,92, Br535,08, Br475,8.
Постановление вступает в силу после официального его опубликования.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Китай: власти провинции Гирин просят финансовой поддержки производителей кукурузы
10 марта, 12:31
-
В феврале отмечен незначительный рост мировых цен на продовольствие – FAO
2 марта, 13:47
-
Азербайджан в 2016 году увеличил импорт пшеницы на 18,2%
20 февраля, 16:12
-
РЖД могут предоставить скидку к тарифу на экспортные перевозки зерна при гарантированных объемах
20 февраля, 13:42
-
Экспортные цены в Казахстане за 2016 год повысились на 9,4%, импортные – на 16,4%
15 февраля, 11:41
-
Беларусь в 2017 году для государственных нужд закупит 860 тыс. тонн зерна
9 февраля, 15:30
-
Производители пшеницы и риса Азербайджана в 2016 году получили субсидий на 80 млн. манатов
30 января, 10:10
-
Казахстан: Продкорпорация повысила закупочные цены на пшеницу, ячмень, подсолнечник, лен и рапс
21 декабря 2016, 17:06
-
В Казахстане объем валовой сельхозпродукции за 11 месяцев составил 3,4 трлн. тенге
20 декабря 2016, 10:26
-
В Азербайджане будут продлены льготы по НДС на импорт пшеницы, производство и продажу муки и хлеба
14 декабря 2016, 15:14