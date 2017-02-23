Агроновости

13:31 Источник: АПК-Информ Просмотров: 133

В Беларуси установлены закупочные цены на продукцию растениеводства урожая 2017 года

В Беларуси установлены предельные максимальные цены на продукцию растениеводства урожая 2017 г., закупаемую для государственных нужд. Соответствующее постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь №16 от 23.02.17 опубликовано 11 марта на Национальном правовом интернет-портале республики.

Согласно документу, в частности, закупочная цена на ячмень для продовольственных целей составляет Br203,16 за 1 тонну, на фуражный – Br162,69.

Предельная максимальная цена за 1 тонну для пшеницы 2,3,4 класса, а также для фуражной зерновой составляет Br325,26, Br303,58 тыс., Br265,99 и Br212,5, соответственно.

Для гречихи, поставляемой для переработки в крупу за 1 тонну 1, 2, 3 класса составляет Br574,92, Br535,08, Br475,8.

Постановление вступает в силу после официального его опубликования.

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