Агроновости

14:02 Источник: АПК-Информ Просмотров: 126

В 2017/18 МГ уборочная площадь под пшеницей в мире сократится лишь на 0,3%

Согласно прогнозам аналитиков IGC, в 2017/18 МГ уборочная площадь под пшеницей в мире сохранится на достаточно высоком уровне, сократившись лишь на 0,3% в сравнении с показателем текущего сезона – до 221,4 млн. га. При этом наиболее существенное снижение данного показателя ожидается в Казахстане, США, Аргентине и Канаде. В свою очередь, эксперты ожидают расширения уборочной площади зерновой в Индии, Украине, России и странах Северной Африки.

Ввиду указанного сокращения, а также прогнозируемого ухудшения средней урожайности пшеницы в сезоне-2017/18, валовой сбор зерновой может снизиться на 2% – до 735 млн. тонн, что, тем не менее, станет третьим по величине показателем за всю историю.

Мировое потребление продукции в следующем МГ может незначительно возрасти – до 740 млн. тонн против 738 млн. тонн, ожидаемых по итогам текущего сезона. В частности, ожидается увеличение продовольственного потребления пшеницы, тогда как ее использование для кормовых целей снизится до 149 (153) млн. тонн.

Экспорт пшеницы в мире в новом сезоне останется высоким – 166 млн. тонн, что все же несколько уступает рекордному объему, прогнозируемому в 2016/17 МГ (169 млн. тонн). Сокращение указанного показателя объясняется ожидаемым снижением поставок зерновой в направлении Индии, однако отгрузки в данную страну все же могут сохраниться на уровне, превышающем традиционный.

Мировые запасы пшеницы в 2017/18 МГ могут стать вторыми по величине за всю историю – 230 млн. тонн (-6 млн. тонн в год). Сокращение данного показателя ожидается в ключевых странах-экспортерах, в частности в США.

Более детально о перспективах для мирового рынка зерновых в 2017/18 МГ читайте на сайте ИА «АПК-Информ» в разделе «Тема».

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