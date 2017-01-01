Агроновости

13:47 Источник: АПК-Информ Просмотров: 134

В 2016 году около 30% парка зерновозов «Укрзализныци» заканчивает свой срок службы – эксперт

Согласно официальным данным, в 2016 г. около 10%, а по неофициальным – около 30% парка полувагонов и вагонов-хопперов «Укрзализныци» заканчивают свой срок службы. Об этом в интервью ИА «АПК-Информ» заявил директор по региональному развитию компании ООО «Укртранслогистика-2» Сергей Кириленко.

«Ситуация, которая сложилась в сфере ж/д логистики зерновых и масличных культур с начала 2016 г., показала всем участникам данного рынка, что нужно выбирать надежных партнеров и рассчитывать только на собственный подвижной состав, так как появился явный дефицит инвентарного парка», – отметил эксперт, добавив, что указанный дефицит обусловлен, прежде всего, отсутствием государственных программ обновления парка вагонов.

Кроме того, по его словам, в настоящее время «Укрзализныця» работает над созданием на базе государственного предприятия «Украинский транспортно-логистический центр» транспортной компании для перевозки грузов по территории страны, тем самым желая стать максимально коммерческой структурой на базе УЗ и создать такие условия, что перевозки смогут осуществить только владельцы собственного подвижного состава.

«Все это приведет к тому, что грузовладелец просто не сможет планировать свою работу, как раньше, и 100% гарантия вывоза сельхозгрузов может быть только в том случае, если уже сегодня агрохолдинги будут договариваться о работе на следующий сезон и закреплять за собой парк вагонов под свой планируемый объем. Только в этом случае можно говорить о планомерном поступлении денег и выполнении контрактов», – подытожил С. Кириленко.

Более подробно об особенностях работы логистических компаний, перспективах развития отрасли и основных проблемах в данной сфере читайте в интервью с С.Кириленко «Для развития инфраструктуры Украине не хватает грамотного менеджмента» на нашем сайте в разделе «Эксклюзив/Мнение», а также в мартовском номере журнала «АПК-Информ: ИТОГИ».

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