Беларусь и Египет создадут совместный агропромышленный комбинат
Белорусские специалисты примут участие в создании агропромышленного комбината в Египте. Об этом 10 марта заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ Алексей Богданов, сообщило агентство «БЕЛТА».
По его словам, Минсельхозпрод готовит коммерческие предложения на поставку белорусского оборудования и комплектующих для будущего комбината.
А.Богданов отметил, что в состав агрокомбината войдут молочно-товарный комплекс на 3 тыс. голов КРС, тепличный комплекс по выращиванию овощей в закрытом грунте, молоко- и мясоперерабатывающие цеха, на которые планируется поставлять мясное и молочное сырье из Беларуси.
Отмечается, что расположить объект планируется на севере страны рядом с Александрией.
Кроме того, белорусские специалисты посетили крупнейший хлебозавод в Каире, и предложили наладить там производство ржаного хлеба в дополнение к пшеничному, что позволит несколько удешевить конечный продукт. Пробную партию ржаной муки планируется отправить в Египет уже в апреле.
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