В январе Турция нарастила импорт семян подсолнечника и продуктов переработки
Согласно данным аналитиков Oil World, в январе т.г. Турция увеличила импорт семян подсолнечника до 30 тыс. тонн против 11 тыс. тонн, закупленных за аналогичный месяц прошлого года. В свою очередь, поставки сои и рапса в страну в январе сократились до 107 (146) тыс. тонн и 3 (16) тыс. тонн соответственно.
Импорт Турцией подсолнечного масла в отчетном месяце увеличился до 74 (67) тыс. тонн, пальмового – практически удвоился, до 64 тыс. тонн против 33 тыс. тонн, закупленных в январе прошлого года. Закупки подсолнечного шрота возросли до 145 (68) тыс. тонн, соевого – до 93 (53) тыс. тонн.
В то же время стоит отметить, что в настоящее время маржа переработчиков сои в Турции находится на невысоком уровне по причине снижения потребления соевого масла в стране и повышением конкурентоспособности льняного масла за счет более выгодной цены. Такая ситуация привела к тому, что за первые 4 месяца текущего сезона Турция поставила на внешние рынки рекордные 35 тыс. тонн соевого масла, которое преимущественно было отгружено в Алжир и Китай.
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