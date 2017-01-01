Иран рассматривает возможность отмены запрета на импорт пшеницы – торгпред РФ
В настоящее время Иран рассматривает вопрос о возможности снятия ограничений на импорт в страну пшеницы, введенный в конце марта 2016 г. Об этом в интервью агентству РИА Новости заявил торговый представитель РФ в Иране Андрей Луганский.
«Вопрос снятия ограничений обсуждается, но здесь ситуация простая – иранское правительство пытается стимулировать внутреннее производство зерновых, хотя климат не позволяет, слишком мало осадков. Эта стимуляция выражается в высоких ценах внутренней закупки: иранский фермер сдает пшеницу по колоссально высокой цене - более $300 за тонну», — сказал торгпред.
Также А.Луганский добавил, что некоторые иранские компании, невзирая на запрет, все же завозят пшеницу из России, Австралии, Германии и Канады и пытаются продать ее как выращенную в Иране, получая «невероятную прибыль».
«На наш взгляд, иранская сторона не будет поддерживать протекционизм в данной сфере. По мнению специалистов торгпредства, Иран «отпустит» возможность покупки пшеницы. Впрочем, в структуре поставок пшеницы Россию практически «не видно» после Австралии, Канады, Германии и Казахстана. Это вопрос, который будет обсуждаться на всех уровнях», - считает дипломат.
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