Агроновости

15:47 Источник: АПК-Информ Просмотров: 129

Саудовская Аравия закупила крупную партию пшеницы

По информации операторов рынка, в рамках проведенного 10 марта тендера агентство по закупкам зерна Саудовской Аравии (SAGO) законтрактовало 735 тыс. тонн твердозерной пшеницы с содержанием белка 12,5%, что на 15 тыс. тонн превзошло изначально заявленный объем закупки.

В соответствии с результатами тендера, в частности, в порт Джидда будут поставлены партии зерновой, закупленные у операторов:

- Louis Dreyfus – 60 тыс. тонн по цене $220,69 за тонну C&F с поставкой с 1 по 10 мая;

- Posco Daewoo – 4 партии по 60 тыс. тонн по цене $216,8 за тонну C&F с поставкой с 1 мая по 10 июня;

- Casillo – 3 партии по 60 тыс. тонн по цене $218,58-220,99 за тонну C&F c поставкой с 10 июня по 20 июля;

- Lansing – 60 тыс. тонн по цене $221 за тонну C&F с поставкой с 1 по 10 июля.

В порт Даммам:

- Cargill – 65 тыс. тонн по цене $224,37 за тонну C&F с поставкой с 1 по 10 мая;

- ADM Hellas – две партии по 65 тыс. тонн по $221,57-$224,98 за тонну C&F с поставкой с 20 по 30 мая и с 1 по 10 июля т.г. Также у данного оператора было закуплено еще 60 тыс. тонн пшеницы по цене $222,97 за тонну C&F с поставкой с 10 по 20 июня.

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