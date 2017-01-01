Агроновости

16:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 107

Алжир проведет очередной тендер на импорт пшеницы

По сообщениям операторов рынка, алжирское государственное агентство по закупкам зерна OAIC проведет тендер на импорт минимум 50 тыс. тонн мягкой пшеницы произвольного происхождения.

Поставка закупленной зерновой импортеру должна быть произведена в мае т.г.

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