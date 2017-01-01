Алжир проведет очередной тендер на импорт пшеницы
По сообщениям операторов рынка, алжирское государственное агентство по закупкам зерна OAIC проведет тендер на импорт минимум 50 тыс. тонн мягкой пшеницы произвольного происхождения.
Поставка закупленной зерновой импортеру должна быть произведена в мае т.г.
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