Экспорт российского зерна с начала сезона превысил 25 млн. тонн - Минсельхоз
Согласно оперативным данным ФТС России, по состоянию на 8 марта с начала 2016/17 МГ объем экспорта российского зерна составил 25,621 млн. тонн, сообщила 13 марта пресс-служба Минсельхоза РФ.
Как уточняется в сообщении, 19,755 млн. тонн из указанного объема составила пшеница, 2,187 млн. тонн – ячмень, 3,496 млн. тонн – кукуруза.
«Темпы экспорта на отчетную дату на 1,3% уступали прошлогодним – за соответствующий период 2015/16 МГ из РФ было экспортировано 25,96 млн. тонн зерна. При этом показатель отгрузок пшеницы на 2,7% превышает результат на 8 марта 2016 г., кукурузы – на 21,9%. Объемы экспорта ячменя на 39,8% ниже прошлогодних», - отметили в пресс-службе.
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