Агроновости

15:32 Источник: АПК-Информ Просмотров: 133

На минувшей неделе отгрузки зерновых из морпортов Украины сократились практически на 100 тыс. тонн

Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», в период с 4 по 10 марта т.г. из украинских морских портов было отгружено на экспорт 520,9 тыс. тонн зерновых против 611,1 тыс. тонн неделей ранее. При этом отгрузки пшеницы составили 66,6 тыс. тонн, кукурузы – 439 тыс. тонн, ячменя – 15,3 тыс. тонн.

Лидирующую позицию по объемам экспорта среди портов Черноморского бассейна на отчетной неделе занимали компания «ТИС» (107,9 тыс. тонн) и зерновой терминал «Бориваж» (68 тыс. тонн).

Основными импортерами украинского зерна за прошедшую неделю стали Египет (133,6 тыс. тонн), Южная Корея (68 тыс. тонн) и Италия (56,3 тыс. тонн).

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