Экспорт зерновых из российских морпортов на прошедшей неделе незначительно сократился
Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», в период с 3 по 9 марта т.г. из морских портов России было отгружено 507,4 тыс. тонн зерна против 530,5 тыс. тонн неделей ранее. Из указанного объема 423,8 тыс. тонн составила пшеница, 80,6 тыс. тонн – кукуруза, 3 тыс. тонн – ячмень.
Лидером по отгрузкам оставался МТП Новороссийск, отгрузивший 262,8 тыс. тонн зерна.
Основной объем российского зерна в отчетный период импортировали Египет (188,8 тыс. тонн), Турция (59,9 тыс. тонн) и Йемен (54,5 тыс. тонн).
Более подробная информация о недельном экспорте зерновых из портов России приведена на сайте ИА «АПК-Информ» в разделе «Отгрузки в портах».
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