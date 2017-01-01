Агроновости

16:02 Источник: АПК-Информ Просмотров: 115

Фрахтовые ставки на коастеры из украинских морпортов снизились, на крупнотоннажные балкера - повысились

В период с 6 по 13 марта т.г. ставки фрахта на коастеры и суда типа «река-море» в украинских портах понизились, в то время как на крупнотоннажные балкера – возросли

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