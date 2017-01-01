К 2020 году дефицит перевалочных портовых мощностей России достигнет 64 млн. тонн - Минтранс
К 2020 г.. дефицит перевалочных мощностей в портах России составит порядка 64 млн. тонн. Такую оценку 13 марта на заседании подкомиссии РССП по морскому, речному транспорту и портовой индустрии в Москве озвучил заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский, сообщило агентство ТАСС.
«64 млн. тонн - такой дефицит. В основном это порты Азово-Черноморского бассейна, по Балтике речь идет о зерновом терминале», - сказал замминистра.
При этом он уточнил, что основной дефицит перевалочных мощностей ожидается по углю - 15-20 млн тонн.
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