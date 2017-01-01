Агроновости

17:20 Источник: АПК-Информ Просмотров: 101

Иордания проведет новый тендер на закупку пшеницы

По информации операторов рынка, Иордания объявила о проведении очередного тендера на импорт 100 тыс. тонн мукомольной твердозерной пшеницы произвольного происхождения.

Поставка зерновой импортеру должна состояться в сентябре-октябре т.г.

Напомним, что на последнем тендере страна закупила 50 тыс. тонн твердозерной пшеницы у компании Ameropa по цене 202 за тонну C&F с поставкой в июле-августе т.г.

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