Агроновости

10:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 89

На российском рынке минудобрений возросла активность мошеннических структур - РАПУ

Начиная с 2015 г., на российском рынке минеральных удобрений возросла активность мошеннических структур, которые под видом известных производителей и поставщиков данной продукции заключают фиктивные договоры и, получив на расчетный счет 100-процентную предоплату, бесследно исчезают. Об этом в эксклюзивном интервью ИА «АПК-Информ» заявил исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Игорь Калужский.

«При этом на удочку мошенников попадаются не только мелкие фермерские хозяйства, но и крупные агрохолдинги, а некоторые – не по одному разу», - добавил эксперт.

Как отметил И.Калужский, мошенники сегодня действуют очень профессионально.

«Подделывается всё: договоры, реквизиты, подписи, интернет-страницы. Коммерческие предложения часто рассылаются организациями-клонами, имеющими наименование, идентичное или практически идентичное наименованиям реальных производителей удобрений или их региональных предприятий», - пояснил он.

В указанной связи РАПУ призывает отечественных аграриев быть осторожными и внимательными.

«Если для крупного сельхозтоваропроизводителя ущерб от псевдопоставщиков может не оказать существенного влияния на дальнейшее ведение бизнеса, то для небольшого крестьянско-фермерского хозяйства потеря денежных средств может закончиться полным крахом», - резюмировал И.Калужский.

Полный текст интервью с И.Калужским читайте на нашем сайте и в мартовском выпуске ежемесячного журнала «АПК-Информ: ИТОГИ».

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