Агроновости

09:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 101

В первом полугодии 2016/17 МГ Турция увеличила импорт семян подсолнечника

Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам января т.г. Турция законтрактовала на внешних рынках 30 тыс. тонн семян подсолнечника. Таким образом, в целом по итогам первого полугодия сезона-2016/17 поставки масличной в страну составили 132 тыс. тонн.

Данный результат на 33 тыс. тонн превысил объем импорта за указанный период предыдущего сезона, однако является вторым минимальным показателем для страны за последние 6 лет.

При этом в текущем сезоне отмечается существенное снижение поставок маслосемян из Румынии (до 4 тыс. тонн), тогда как закупки российского подсолнечника возросли. Импорт из Молдовы остался на уровне прошлого года.

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