Казахстан: в Жамбылской области площади сева сахарной свеклы увеличатся более чем на 15 тыс. га
В Жамбылской области РК в т.г. ожидаемая площадь сельскохозяйственных культур составит 606,8 тыс. га, что на 15,6 тыс. га больше показателя за 2016 г. Об этом 14 марта заявил заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Еркебулан Анабеков, сообщило ИА «Казинформ».
Отмечается, что в структуре посевных площадей области в т.г. под яровой ячмень будет выделено 139,1 тыс. га, под озимую пшеницу – 106,7 тыс. га, кукурузу на зерно – 15,1 тыс. га.
Также площади сева масличных культур составят 87,7 тыс. га, сахарной свеклы – 10 тыс. га, кормовых культур – 208 тыс. га.
Е.Анабеков отметил, что в 2017 г. правительством РК выделено 300 млн. тенге на приобретение семян сахарной свеклы и сельскохозяйственной техники для ее обработки.
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