Агроновости

10:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 73

В январе Канада экспортировала рекордный объем канолы

Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам января т.г. Канада экспортировала рекордный месячный объем семян канолы – 1,41 млн. тонн, что также на 0,62 млн. тонн превзошло уровень аналогичного месяца годом ранее.

Как уточняется, достигнуть указанного результата удалось за счет значительного роста отгрузок масличной в направлении Китая – до 741 (373) тыс. тонн. Также существенно возросли поставки в ЕС-28 – до 105 (57) тыс. тонн, Мексику – 86 (46) тыс. тонн, Японию – 191 (150) тыс. тонн и ОАЭ – 177 (23) тыс. тонн.

Кроме того, высокая маржа переработчиков, а также активный спрос на продукты переработки масличной на мировом рынке привели к существенному росту экспорта Канадой масла и шрота канолы. В частности, поставки масла в январе т.г. увеличились до 262 (192) тыс. тонн, с наибольшими объемами, отгруженными в США – 159 (138) тыс. тонн и Китай – 76 (32) тыс. тонн.

Экспорт шрота канолы в отчетном месяце составил 436 (318) тыс. тонн. При этом Китай закупил 84 тыс. тонн канадской продукции, тогда как в январе 2016 г. отгрузки в данном направлении не велись. Также возросли поставки в Таиланд – до 31 (11) тыс. тонн. В свою очередь, экспорт шрота в США сократился до 278 (305) тыс. тонн.

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