Бразильские фермеры собрали более половины урожая сои
Согласно данным экспертов AgRural, по состоянию на 9 марта уборка сои в Бразилии была выполнена на 56% запланированных площадей, что на 4% превышает показатель на аналогичную дату прошлого года и на 9% – среднегодовой результат за последние 5 лет, сообщает Business Recorder.
При этом уточняется, что в ключевом штате-производителе масличной - Мату-Гроссу - на отчетную дату было убрано 88% площадей под соей, тогда как обычно к указанной дате данный показатель составляет порядка 70%. Также быстрыми темпами уборочная кампания продвигается в штатах Гояс и Мату-Гросу-ду-Сул.
Кроме того сообщается, что сев кукурузы сафринха в Бразилии по состоянию на 9 марта был выполнен на 88% запланированных площадей, что на 5% выше среднегодового показателя на указанную дату.
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