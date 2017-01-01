Южная Корея продолжает проявлять интерес к закупкам фуражного зерна
По сообщениям операторов рынка, южнокорейская компания NOFI 14 марта проведет масштабный тендер на закупку фуражных зерновых. В частности, в рамках тендера планируется приобрести 207 тыс. тонн кукурузы и 69 тыс. тонн фуражной пшеницы произвольного происхождения.
Напомним, что на прошедшей неделе страна провела ряд тендеров на импорт кукурузы общим объемом 186 тыс. тонн, которая была закуплена по цене $190,9-199,52 за тонну C&F.
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