Агроновости

Вчера, 14:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 143

Япония проведет очередной тендер на импорт пшеницы

По информации операторов рынка, минсельхоз Японии объявил о проведении регулярного тендера на импорт 146,5 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из США и Канады.

В частности, на тендере планируется приобрести 83,9 тыс. тонн американской пшеницы разных сортов с поставкой в период 21 апреля - 20 мая. Еще 62,6 тыс. тонн канадской зерновой должны быть поставлены импортеру в период с 21 мая по 20 июня т.г.

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