В январе Казахстан резко нарастил поставки подсолнечного масла в Китай
По данным Wilmar, в январе т.г. Казахстан существенно увеличил поставки подсолнечного масла в Китай, обеспечив около 9% общего месячного объема импорта данной продукции КНР (долю украинской продукции составила 75%, российской - 14%).
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