Казахстан: ЮКО намерена ежегодно экспортировать в Иран 20 тыс. тонн мяса
Южно-Казахстанская область РК планирует ежегодно экспортировать на рынок Ирана 20 тыс. тонн мяса. Об этом 14 марта заявил аким ЮКО Жансеит Туймебаев, сообщило ИА «Казах-Зерно».
«В нашей стране со стороны государства на высоком уровне осуществляется поддержка аграриев, занимающихся животноводством. Также необходимо разъяснить населению вопросы создания сельскохозяйственных кооперативов, кредитования и субсидирования», - сказал он.
Отмечается, что Иран ежегодно потребляет 2,4 млн. тонн мяса, и с целью обеспечения покрытия части потребности стороны подписали контракт о поставке мяса – 3 тыс. голов МРС и 100 голов КРС.
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