Аргентина: погодные условия благоприятствуют развитию посевов сои
В настоящее время погодные условия на большей части Аргентины стабилизировались и в целом являются благоприятными для развития посевов сои. Опасения относительно чрезмерного уровня влаги в почве вызывают лишь поля, расположенные в низинах, тогда как на высокогорных участках влажность оптимальна для формирования высокой урожайности культуры, сообщает The Soybean & Corn Adviser.
Как уточняется, в настоящее время 6% посевов сои раннего сева в Аргентине находятся в стадии спелости, 58% - в стадии наполнения стручка, 28% - в стадии формирования стручка и 6% - в стадии цветения. Таким образом, эксперты не исключают, что уборка масличной может начаться уже на текущей неделе.
Что касается всходов сои более позднего сева в северных регионах страны, то большая их часть находится в стадии формирования стручка, а состояние посевов оценивается как хорошее и отличное.
Также отмечается, что неблагоприятная ситуация в провинции Буэнос-Айрес, где длительное время держалась засуха, нормализовалась, поскольку прошедшие на прошлой неделе дожди полностью компенсировали недостаток влаги в почве.
Таким образом, единственными проблемами для аргентинских аграриев на данном этапе являются возможность заморозков до того времени, как масличная полностью созреет, и вероятность выпадения сильных осадков в период уборки сои, что стало причиной гибели значительной части урожая весной 2016 г.
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