Казахстан: в ЮКО в 2017 году 276 тыс. га будут обработаны против саранчовых
В Южно-Казахстанской области РК в т.г. 276 тыс. га будут обработаны против саранчовых вредителей. Об этом 14 марта заявил руководитель областной территориальной инспекции ЮКО Нуркен Бадыраков, сообщило ИА «Казах-Зерно».
В частности, 59% обработают агрегатами, более 40% – авиацией и около 1% площади – пульверизатором.
По словам Н.Бадыракова, в т.г. химические меры применят в 2 раза больше по сравнению с 2016 г. В т.ч. на 257,58 тыс. га против марокканской саранчи, азиатской – на 12,4 тыс. га, также на 5,92 тыс. га против итальянского пруса.
Отмечается, что для проведения химической обработки против марокканской саранчи предоставляется 71 ед. наземных агрегатов и 5 ед. самолетов Ан-2.
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