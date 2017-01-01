До 10% посевов озимой пшеницы в США могут пострадать от заморозков
Согласно прогнозам метеорологов США, порядка 10% посевов мягкой озимой краснозерной пшеницы могут пострадать от заморозков, ожидаемых на следующей неделе в ряде регионов страны, сообщает Business Recorder.
Напомним, что наблюдавшаяся до настоящего времени теплая погода способствовала возобновлению вегетации зерновой. Однако уже 15-16 марта в южных регионах штатов Индиана и Огайо, а также на севере штата Кентукки ожидается понижение температуры воздуха до -7-9°C. При этом ситуацию может усугубить отсутствие достаточного снежного покрова в указанных регионах.
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