Агроновости

Вчера, 17:36 Источник: АПК-Информ Просмотров: 153

В Молдове планируется увеличить площади сева сахарной свеклы

В Молдове планируется увеличить площади сева сахарной свеклы для развития сахарной промышленности. Об этом 14 марта заявил замминистра сельского хозяйства и пищевой промышленности Ион Паря, сообщил портал NOI.md.

Замминистра отметил, что расширение площадей сахарной свеклы позволит молдавской продукции стать более конкурентоспособной, что приведет к сокращению импорта и увеличению экспорта сахара. Также он призвал производителей сахарной свеклы более активно внедрять новые технологии ее выращивания и переработки.

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