В России продолжается снижение цен на пшеницу

Вчера, 17:51 Источник: АПК-Информ Просмотров: 151

На текущей неделе в большинстве федеральных округов России продолжилось снижение закупочных цен на продовольственную и фуражную пшеницу ввиду достаточного количества предложений зерна на фоне умеренного спроса со стороны потребителей.

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