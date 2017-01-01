В России продолжается снижение цен на пшеницу
На текущей неделе в большинстве федеральных округов России продолжилось снижение закупочных цен на продовольственную и фуражную пшеницу ввиду достаточного количества предложений зерна на фоне умеренного спроса со стороны потребителей.
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