В 2016 году производство минудобрений в Украине сократилось на 4% - ИА «АПК-Информ»
Согласно оценкам ИА «АПК-Информ», производство минеральных удобрений в Украине по итогам 2016 г. снизилось на 4% относительно уровня предыдущего года и составило 3,5 млн. тонн.
При этом растущий спрос со стороны аграриев при недостаточных объемах внутреннего производства стимулирует рост импорта удобрений. Так, суммарный объем импорта химической продукции в Украину по итогам 2016 г. составил 3,3 млн. тонн, что на 40% выше показателя годом ранее.
Ведущим поставщиком минеральных удобрений в Украину остается Россия – объемы отгрузок российской продукции в 2016 г. возросли на 8% в год и составили 2 млн. тонн.
Более подробно с информацией о текущем состоянии рынка минеральных удобрений в Украине можно ознакомиться в журнале «АПК-Информ: ИТОГИ» и на сайте агентства.
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