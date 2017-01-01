Агроновости

Вчера, 17:20 Источник: АПК-Информ Просмотров: 155

В 2016 году производство минудобрений в Украине сократилось на 4% - ИА «АПК-Информ»

Согласно оценкам ИА «АПК-Информ», производство минеральных удобрений в Украине по итогам 2016 г. снизилось на 4% относительно уровня предыдущего года и составило 3,5 млн. тонн.

При этом растущий спрос со стороны аграриев при недостаточных объемах внутреннего производства стимулирует рост импорта удобрений. Так, суммарный объем импорта химической продукции в Украину по итогам 2016 г. составил 3,3 млн. тонн, что на 40% выше показателя годом ранее.

Ведущим поставщиком минеральных удобрений в Украину остается Россия – объемы отгрузок российской продукции в 2016 г. возросли на 8% в год и составили 2 млн. тонн.

Более подробно с информацией о текущем состоянии рынка минеральных удобрений в Украине можно ознакомиться в журнале «АПК-Информ: ИТОГИ» и на сайте агентства.

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