Агроновости

09:53 Источник: АПК-Информ Просмотров: 106

Весенний сев в Беларуси в 2017 году проведут на площади 2,4 млн. га

В Беларуси в 2017 г. проведут весенние полевые работы на площади 2,4 млн. га. Соответствующая информация содержится в плане по подготовке и проведению весенних полевых работ в 2017 г. на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ.

Так, согласно плану, ранние яровые и зерновые культуры в т.г. займут 937,9 тыс. га, из них зернобобовые – 349,2 тыс. га. Также кукурузу на зерно планируется посеять на 116,2 тыс. га, гречиху – 15,1 тыс. га, яровой рапс – 86,2 тыс. га, сахарную свеклу – 96 тыс. га.

В документе также прописана общая потребность в финансировании на весь 2017 г. – Br3,4 млрд. При этом на весенние полевые работы в январе-мае т.г. планируется выделить Br1,681 млрд.

В рабочем плане также прописано, что производство зерна в т.г. в сельхозорганизациях планируется в объеме 8,8 млн. тонн, в т. ч. фуражного – 5,7 млн. тонн, сахарной свеклы – 4,8 млн тонн, масла семян рапса – 765 тыс. тонн. Также травяных кормов планируется заготовить 8,6 млн. тонн.

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